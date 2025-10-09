Таджикистан и РФ подписали договоры о развитии трудовой миграции — Рахмон

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Таджикистан и Россия по итогам переговоров на высшем уровне в Душанбе подписали объемный пакет документов, в том числе в сфере трудовой миграции. Об этом сообщил журналистам президент республики Эмомали Рахмон.

«По итогам переговоров подписали солидный пакет двусторонних документов по важным сферам сотрудничества. В частности, были подписаны документы по вопросам трудовой миграции, которые укрепляют правовую основу развития взаимодействия в данном направлении», — сказал он.