Лидер АдГ заявила, что пособия по безработице должны получать только граждане ФРГ
17:12 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель подвергла резкой критике планы правительства ФРГ по ужесточению правил получения социальных пособий по безработице и заявила, что выплаты должны получать только граждане Германии.
«Переименование гражданских пособий — это чистая подмена понятий, а планируемые санкции — лишь косметические исправления. Каждый второй получатель пособия — иностранец. Вот в чем очевидная, но игнорируемая проблема», — написала Вайдель на своей странице в соцсети X. «Базовое обеспечение — только для граждан Германии!» — подчеркнула она.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что правящая коалиция ФРГ в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ достигла договоренности об ужесточении правил получения социальных пособий, а также о лишении выплат лиц, отказывающихся от трудоустройства. Он пояснил, что теперь в стране будет новое базовое обеспечение (Grundsicherung), призванное заменить существующее сейчас гражданское пособие (Bürgergeld), которое выплачивается в том числе украинским беженцам. Согласно новым правилам, если получатель пособия пропускает встречи в центре по трудоустройству, то размер выплат ему будет значительно сокращен. Если он пропустит визит в центр по трудоустройству три раза, то выплата пособий полностью прекратится.
Ранее газета Bild сообщила, что Германия потратила в 2024 году рекордные 46,9 млрд евро на выплату только гражданских пособий. Из них 22,2 млрд евро получили лица без паспортов ФРГ, а в числе иностранных реципиентов Bürgergeld преимущественно были украинцы. В 2024 году им было выплачено около 6,3 млрд евро.
