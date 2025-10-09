Нобелевская премия по литературе присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевскую премию в области литературы за 2025 год получит венгерский писатель Ласло Краснахоркаи. Об этом сообщил Нобелевский комитет Шведской академии наук.

Литератора отметили премией «за его захватывающее и провидческое творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства», говорится в мотивировочной части решения комитета.