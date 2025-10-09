Сбер предлагает клиентам инвестиционные инструменты для криптовалют

14:18

Сбер реализует и тестирует различные инструменты из мира DeFi (децентрализованных финансов), понимая, что в будущем будет сильная конвергенция децентрализованных финансов и традиционного банкинга. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил на полях форума инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит в Сириусе.

«Мы предлагаем клиентам четыре уникальных вида инвестиционных инструментов и планируем расширять предложение новыми видами инструментов, – сообщил он. – В первую очередь, речь идет об облигациях-трекерах на индексы Bitcoin и Ethereum с обращением на Московской Бирже. Еще один инструмент - облигации с защитой капитала на индексы Bitcoin и Ethereum. Также ЦФА на корзину 50/50 на индексы Bitcoin и Ethereum и ЦФА на корзину из топ-5 инфраструктурных токенов (ETH, SOL, TRX, AVAX, BNB)».

«Еще на платформе ЦФА Сбера мы развиваем токенизацию активов реального мира на блокчейне, – добавил Александр Ведяхин. – Также активно изучаем область смарт-контрактов и рыночных оракулов, планируем перейти к активным пилотам в 2026 году, в том числе на финансовых рынках и рынках капитала».