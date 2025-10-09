Сбер предлагает клиентам инвестиционные инструменты для криптовалют
14:18 09.10.2025
Сбер реализует и тестирует различные инструменты из мира DeFi (децентрализованных финансов), понимая, что в будущем будет сильная конвергенция децентрализованных финансов и традиционного банкинга. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил на полях форума инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит в Сириусе.
«Мы предлагаем клиентам четыре уникальных вида инвестиционных инструментов и планируем расширять предложение новыми видами инструментов, – сообщил он. – В первую очередь, речь идет об облигациях-трекерах на индексы Bitcoin и Ethereum с обращением на Московской Бирже. Еще один инструмент - облигации с защитой капитала на индексы Bitcoin и Ethereum. Также ЦФА на корзину 50/50 на индексы Bitcoin и Ethereum и ЦФА на корзину из топ-5 инфраструктурных токенов (ETH, SOL, TRX, AVAX, BNB)».
«Еще на платформе ЦФА Сбера мы развиваем токенизацию активов реального мира на блокчейне, – добавил Александр Ведяхин. – Также активно изучаем область смарт-контрактов и рыночных оракулов, планируем перейти к активным пилотам в 2026 году, в том числе на финансовых рынках и рынках капитала».
Новости
- 14:28 09.10.2025
- Сбер: Новый тренд финтеха – использовать ИИ для инвестиционного анализа и финансового планирования
- 14:27 09.10.2025
- Сбер: Строительство ВСМ Москва-Санкт-Петербург добавит до 10,5 триллионов рублей к ВВП России
- 14:25 09.10.2025
- В Москве открыт завод крупномодульного домостроения — Собянин
- 14:14 09.10.2025
- Сбер: Начать регулирование криптовалют в России можно с введения экспериментального правового режима
- 14:12 09.10.2025
- Европарламент отклонил резолюции о недоверии главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен
- 14:00 09.10.2025
- Средства ПВО сбили за сутки 112 беспилотников самолетного типа ВСУ
- 13:32 09.10.2025
- Около 500 тел погибших от ударов ВСУ жителей обнаружили в захоронении у Северодонецка ЛНР
- 13:20 09.10.2025
- Кабмин РФ заявил, что изменений для самозанятых до конца 2028 г. не планируется
- 13:05 09.10.2025
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 450 военнослужащих
- 13:00 09.10.2025
- Более 1 млн граждан Таджикистана работают в РФ и вносят вклад в ее экономику — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать