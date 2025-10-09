0
В Москве открыт завод крупномодульного домостроения — Собянин

14:25 09.10.2025

В московском районе Внуково открыт роботизированный завод по производству крупногабаритных модулей для строительства жилых домов, школ, детских садов, административных и других зданий. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это большое событие в строительной отрасли не только Москвы, но и всей нашей страны. «Возведен самый современный, крупнейший в мире завод модульного домостроения, который выпускает крупные блоки, которые практически на 90% изготавливают дом здесь, в заводских условиях», – заявил Собянин.

Технологии модульного строительства позволяют в два раза увеличить производительность труда. По словам Собянина, на новом предприятии применяются самые современные российские технологии и обеспечивается высокое качество продукции.

Новое предприятие размещено между Боровским шоссе и улицей Привольная, на нем будут работать до 2500 сотрудников. Как отмечают эксперты, модульное строительство позволяет сократить сроки возведения объектов образования в 2,2 раза по сравнению с монолитным строительством, административных зданий в 1,8 раза, а жилых домов – в 1,3 раза.

