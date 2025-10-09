Сбер: Строительство ВСМ Москва-Санкт-Петербург добавит до 10,5 триллионов рублей к ВВП России

14:27

Масштабнейший проект, который предстоит реализовать в России в ближайшие годы, – это строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил на полях форума инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит в Сириусе.

«Проект сложный, но благодаря слаженной работе участников и при полной необходимой поддержке государственных органов власти мы сможем справиться с рисками и реализовать проект, как задумано, – отметил он. – Его реализация позволит сократит время в пути и создаст дополнительные стимулы для роста экономики. Суммарный прирост ВВП от реализации первого этапа проекта (за период стройки и первые 20 лет эксплуатации) составит 10,5 трлн. руб».

На сегодняшний день выстроена система контроля за целевым расходованием средств в проект через механизм банковского сопровождения, обеспечивая подрядчиков необходимыми финансовыми ресурсами для своевременного строительства магистрали и создания скоростного поезда

В настоящий момент происходит развертывание системы технологического аудита производителей компонентов поездов для выявления узких мест в производстве и обеспечения своевременного создания подвижного состава для проекта. Первый аудит уже проведен, планируется выйти на темп до 10 аудитов в месяц.