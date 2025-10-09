Сбер: Новый тренд финтеха – использовать ИИ для инвестиционного анализа и финансового планирования

14:28

Новый тренд финтеха – использовать искусственный интеллект (ИИ) для инвестиционного анализа и финансового планирования. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил на полях форума инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит в Сириусе.

«В отрасли финтеха формируется новый тренд: использовать ИИ для инвестиционного анализа и финансового планирования. Помимо ускорения таких исследований, ИИ-агенты помогают в цифровизации банков и компаний, анализируют заявки и оптимизируют финансовые решения, делая их более удобными и адресными для клиентов, – отметил он. – Государственный сектор тоже не остается в стороне. Так, с прошлого года Минфин РФ в сотрудничестве со Сбером применяет ИИ-помощника в бюджетном процессе: технология сопоставляет коды бюджетной классификации, которые обозначают статьи доходов и расходов казны и привязанных к ним результатов. Мультиагентная система позволяет снизить нагрузку на сотрудников министерства: по нашим данным, она «закрывает» примерно две трети всей рутинной работы».

ИИ-агент – не просто интерфейс для общения с нейросетью. Это автономный цифровой исполнитель, способный понимать задачи и потребности пользователя, планировать свои действия и совершать их без постоянного вмешательства человека. В отличие от традиционных ИИ-моделей, ИИ-агенты действуют не по сценарию, а по ситуации. То есть они принимают решения в реальном времени, учатся на собственном опыте, общаются с другими системами, адаптируются к меняющимся условиям и ищут новые, более эффективные пути для выполнения как рутинных, так и неординарных задач.

В основе любого ИИ-помощника лежит большая языковая модель (Large Language Model, LLM), которая служит его интеллектуальным ядром.

ИИ-агенты различаются по назначению и сложности. Их можно разделить на две основные категории: специализированные и мультиагентные. Первые нацелены на решение одной узкой задачи – например, проанализировать обращения клиентов или сформировать отчеты. Вторые объединяют несколько совместно работающих агентов с разными функциями.

Так, в конце июля 2025 года на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (World AI Conference, WAIC) в Шанхае (Китай) компания SenseTime представила платформу Wuneng, объединяющую десятки ИИ-агентов для обработки текста, речи, изображений и сенсорных данных с возможностью автономного принятия решений и физического взаимодействия через роботов и цифровые интерфейсы.

Также в июле 2025 компания OpenAI в июле 2025 года запустила режим ChatGPT Agent для подписчиков Plus и Team. Агент умеет проводить интеллектуальный поиск, запускать код, работать с почтой и облачными сервисами, формировать отчеты и презентации, запрашивая уточнения у пользователя в процессе выполнения задач.