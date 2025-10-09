Выпущенные против БПЛА Украины две ракеты ПВО РФ не поражали самолет AZAL — Путин
15:32 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Две ракеты российской ПВО, выпущенные в день авиакатастрофы рейса «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) под Актау, не поражали самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах. Фюзеляж воздушного судна мог быть задет не поражающими элементами, а обломками, подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
«В небе находился украинский беспилотник, — рассказал российский лидер. — Две ракеты [ПВО РФ], которые были выпущены, они не поразили напрямую самолет — если бы это произошло, он бы рухнул бы на месте».
«Взорвались — это была самоликвидация — в нескольких метрах, в 10 метрах. И поэтому поражение произошло, но главное, что не поражающими элементами боевыми, а, скорее всего, обломками, — добавил Путин. — Именно поэтому пилот и воспринял это как столкновение со стаей птиц».
