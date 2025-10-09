Сбер привлек 1,3 миллиарда рублей за счет продуктов, привязанных к криптовалютам
15:22 09.10.2025
Сбер привлек 1,3 млрд рублей спроса от клиентов на продукты, привязанные к криптовалютам. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил на полях форума инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит в Сириусе.
Сбер создал для розничных инвесторов различные инвестиционные инструменты – как в формате структурных облигаций, так и формате цифровых финансовых активов (ЦФА). Отмечается спрос инвесторов на продукты, привязанные к криптовалютам, разрешенные в этом году Центральным банком. Всего за 9 выпусков таких инструментов Сбер привлек 1,3 млрд рублей спроса от клиентов.
«Это инструменты с экспозицией как на конкретные криптовалюты как Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), так и на корзины различных криптовалют. Всего инвесторы приобрели их на сумму 1,3 млрд руб., – рассказал Александр Ведяхин. – Подобные инструменты в портфеле позволяют диверсифицировать инвестиционные портфели и, самое главное, уйти от риска физического хранения криптовалюты для инвестора».
