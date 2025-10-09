В Сбере отметили популярность криптовалют у россиян

15:25

Криптовалюты популярны у россиян, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на полях форума инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит в Сириусе.

Россия занимает 3-е место в мире по майнингу биткоина. По разным оценкам объем криптовалют на криптокошельках россиян превышает 10 млрд долларов.

«По нашим подсчетам, оценка рыночных цифр подтверждает интерес к инвестициям в криптовалюты - суммарный объем цифровых активов у населения и компаний можно оценить не менее чем в 40 млрд долл. Если смотреть мировые обороты, то они уже составляют триллионы долларов в месяц, – отметил Александр Ведяхин. – Считаю, что участники рынка готовы активно заходить на этот рынок. Видим мы и спрос инвесторов на продукты, привязанные к криптовалютам, разрешенные ранее в этом году Центральным банком».

Александр Ведяхин отметил, что потенциальный круг инвесторов в криптовалюты может быть достаточно широк. «Это не значит, что это правильно единомоментно делать криптовалюты доступными всем категориям инвесторов, – подчеркнул он. – Важно обеспечить последовательную интеграцию от наиболее квалифицированных инвесторов с последующим расширением доступа, так как сейчас криптовалюты дают возможность диверсификации портфеля по риску и доходности, и интересным многим профессионалам рынка, компаниям и банкам. Именно поэтому мы стараемся подбирать и выпускать различные решения под потребности клиентов даже внутри категории особо квалифицированных инвесторов и будем расширять наше предложение вместе с интересом клиентов и развитием законодательства».