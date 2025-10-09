Защита международного научного проекта AI Horizons станет одним из ключевых событий AI Journey 2025

16:18

10-я международная конференция AI Journey пройдет с 19 по 21 ноября 2025 года. Она соберет лидеров AI-индустрии со всего мира, буквально – практически со всех континентов. Китай, Бразилия, Египет, Сербия – примеры стран, учёные, исследователи и AI-визионеры из которых выступят на сцене AI Journey.

«Одним из ключевых событий AI Journey 2025 станет защита международного научного проекта AI HORIZONS и будет представлен итоговый отчет, – рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на полях форума инновационных финансовых технологий Finopolis. – Цель данного проекта заключается в формировании дорожной карты наиболее перспективных направлений будущего развития технологий AI на ближайшие годы и создании сети ведущих AI-исследователей».

«За прошедший год мы провели 21 научный форсайт-сессию и 30 глубинных интервью, проведенных с ведущими AI-исследователями, их результаты стали основой для подготовки финального отчета, – добавил он. – В проекте и подготовке финального отчета приняли участие свыше 150 ученых из более 30 стран мира, включая Азербайджан, Белоруссию, Бразилию, Египет, Индию, Индонезию, Китай, Кубу, Португалию, Россию, Сербию, Узбекистан, Чили, ЮАР и ряд других стран».