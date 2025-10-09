Сбер: Россия может стать драйвером развития креативной экономики в BRICS+
16:22 09.10.2025
|Фото пресс-службы Сбера
Креативные индустрии сегодня растут в среднем на 15% быстрее, чем другие отрасли экономики. Их вклад в мировой ВВП уже превышает 4%, а объём рынка оценивается более чем в 1,6 трлн долларов. В России доля креативных индустрий составляет около 2% ВВП, и к 2030 году должна вырасти до 6% — такую задачу поставил президент. Этот сектор становится новой точкой роста и несырьевого экспорта, а также инструментом международного сотрудничества для стран BRICS+.
«Креативные индустрии — дизайн, искусство, медиа, контент, игры и другие сферы — становится движущей силой развития современный экономики, – отметил Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. – Россия, российские таланты, наши технологии могут стать очень востребованы в развитии креативных индустрий BRICS+. Наше культурное наследие, сильное образование и технологическая база позволяют не только развивать собственные решения, но и объединять страны альянса вокруг совместных моделей роста. На базе экосистемы Сбера может сформироваться инфраструктура для взаимодействия креативных индустрий: от генеративного ИИ и блокчейна для со-творчества креаторов до сервисов защиты интеллектуальной собственности и продвижения контента».
«Мы стоим на пороге перехода от логики “Made in” к логике “Created in” — к созданию ценности и смыслов в первую очередь, и далее реализации всей производственной цепочки, – добавил он. – Страны BRICS+ могут стать хабами развития креативных решений на базе прорывных технологий, а знак “Created in BRICS+” — новым символом качества и инноваций».
