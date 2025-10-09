Общества Азербайджана и РФ позитивно воспримут месседжи со встречи с Путиным, уверен Алиев
16:32 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что все «месседжи», которые обе стороны обсудили, будут позитивно восприняты обществами двух стран.
«Уверен, что те месседжи, которые мы сегодня отправляем нашим обществам, будут позитивно восприняты», — сказал он.
При этом, Алиев выразил особую благодарность Путину за предоставленную информацию о причинах крушения самолета AZAL в декабре прошлого года.
«И, конечно, особая благодарность за эту подробную информацию в связи с трагедией декабря прошлого года, когда самолет Азербайджанских авиалиний потерпел катастрофу. Мы с вами были в контакте», — сказал Алиев.
