Общества Азербайджана и РФ позитивно воспримут месседжи со встречи с Путиным, уверен Алиев

16:32 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что все «месседжи», которые обе стороны обсудили, будут позитивно восприняты обществами двух стран.

«Уверен, что те месседжи, которые мы сегодня отправляем нашим обществам, будут позитивно восприняты», — сказал он.

При этом, Алиев выразил особую благодарность Путину за предоставленную информацию о причинах крушения самолета AZAL в декабре прошлого года.

«И, конечно, особая благодарность за эту подробную информацию в связи с трагедией декабря прошлого года, когда самолет Азербайджанских авиалиний потерпел катастрофу. Мы с вами были в контакте», — сказал Алиев.

