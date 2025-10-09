Инвестиции РФ в Центральную Азию составляют $20 млрд, этого мало — Путин
17:40 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем российских инвестиций в экономику Центральной Азии составляет 20 млрд долларов, и этого мало. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Россия — Центральная Азия.
«Россия является одним из ведущих инвесторов в экономике стран региона [Центральной Азии]. Совокупный объем российских инвестиций составляет более 20 миллиардов долларов. Тоже, думается, маловато», — сказал российский лидер.
