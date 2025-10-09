0
0
146
НОВОСТИ

Инвестиции РФ в Центральную Азию составляют $20 млрд, этого мало — Путин

17:40 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем российских инвестиций в экономику Центральной Азии составляет 20 млрд долларов, и этого мало. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Россия — Центральная Азия.

«Россия является одним из ведущих инвесторов в экономике стран региона [Центральной Азии]. Совокупный объем российских инвестиций составляет более 20 миллиардов долларов. Тоже, думается, маловато», — сказал российский лидер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 09.10.2025
Лидер АдГ заявила, что пособия по безработице должны получать только граждане ФРГ
0
211
17:00 09.10.2025
Поставки российского газа в Центральную Азию выросли за восемь месяцев на 15% — Миллер
0
235
16:32 09.10.2025
Общества Азербайджана и РФ позитивно воспримут месседжи со встречи с Путиным, уверен Алиев
0
305
16:22 09.10.2025
Сбер: Россия может стать драйвером развития креативной экономики в BRICS+
0
290
16:18 09.10.2025
Защита международного научного проекта AI Horizons станет одним из ключевых событий AI Journey 2025
0
284
16:12 09.10.2025
Таджикистан и РФ подписали договоры о развитии трудовой миграции — Рахмон
0
295
16:00 09.10.2025
Минпромторг ожидает падения выплавки стали в РФ в этом году — Алиханов
0
284
15:32 09.10.2025
Выпущенные против БПЛА Украины две ракеты ПВО РФ не поражали самолет AZAL — Путин
0
377
15:25 09.10.2025
В Сбере отметили популярность криптовалют у россиян
0
331
15:22 09.10.2025
Сбер привлек 1,3 миллиарда рублей за счет продуктов, привязанных к криптовалютам
0
318

Возврат к списку