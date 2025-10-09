Официальное подписание мирного плана между Израилем и ХАМАС состоится в Египте - Трамп
19:35 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание договоренностей в рамках мирного плана между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС пройдет в Египте.
«Мы собираемся поехать в Египет, где у нас состоится подписание. Дополнительное подписание, так как у нас уже было подписание от моего имени, но у нас будет официальное подписание», — сказал он на заседании президентского кабинета в Белом доме.
Накануне Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников «в ближайшее время» и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги «к прочному, надежному и вечному миру».
