Российско-арабский саммит решено перенести в связи с активной фазой реализации плана Трампа по Газе
19:50 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин и действующий председатель саммита Лиги арабских государств, премьер Ирака Мухаммед ас-Судани в телефонном разговоре сочли целесообразным перенести запланированный на 15 октября Российско-арабский саммит. О содержании беседы сообщает пресс-служба Кремля.
«С учетом начала активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации в секторе Газа Владимир Путин и Мухаммед ас-Судани согласились с тем, что многим приглашенным лидерам арабских государств было бы затруднительно в этой ситуации лично прибыть в Москву», — отмечается в сообщении.
«Сочтено целесообразным перенести проведение упомянутого Российско-арабского саммита на более позднее время, которое будет дополнительно согласовано», — указывает Кремль.
