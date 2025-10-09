В ходе беседы Путина и Алиева затрагивались все острые проблемы - Песков

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все острые проблемы российско-азербайджанских отношений поднимались на встрече президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Об этом заявил «Ведомостям» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поднималась ли в беседе тема задержанных Баку россиян.

«Все острые проблемы, стоящие на повестке дня, затрагивались в ходе беседы в позитивном ключе», — заявил представитель Кремля.