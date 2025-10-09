Разговоры о том, что сотрудничество в рамках СНГ скоро прикажет долго жить, не имеют под собой основания - Лебедев

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Идея о том, что СНГ «приказало долго жить», не соответствует действительности, а страны-участницы имеют планы на сотрудничество на многие годы вперед. Об этом заявил журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран Содружества в Душанбе генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Не могу не сказать еще и о том, что многие документы [принимаемые в СНГ] рассчитаны на период до 2030 года и далее. То есть мы смотрим вперед, и всякие разговоры о том, что сотрудничество в рамках СНГ сворачивается, фрагментируется и что СНГ скоро прикажет долго жить, не имеют под собой никакого основания», — сказал он.