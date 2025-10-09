0
НОВОСТИ

Новак заявил, что прорабатывается ряд мер, направленных на оздоровление топливного рынка в РФ

22:15 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация на рынке нефтепродуктов РФ в целом стабильная, прорабатывается ряд дополнительных мер, направленных на оздоровление рынка. Об этом говорится в сообщении правительства России по итогам совещаний по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которые провел вице-премьер Александр Новак.

«Вице-премьер отметил, что ситуация на данный момент в целом стабильная. Сохраняется запрет на экспорт топлива. Также прорабатывается ряд дополнительных мер, направленных на оздоровление рынка», — отмечается в сообщении.

