В ХАМАС заявили, что получили гарантии от США и посредников о завершении войны в Газе
22:30 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посредники в лице Египта, Катара и Турции, а также администрация США предоставили палестинскому движению ХАМАС гарантии того, что военный конфликт в секторе Газа не возобновится. Об этом объявил глава движения в анклаве и лидер переговорной делегации радикалов Халиль аль-Хейя.
«Мы получили от стран-посредников и американской администрации гарантии того, что война в Газе окончательно завершена», — подчеркнул член политбюро ХАМАС. Его выступление транслировал катарский телеканал Al Jazeera.
