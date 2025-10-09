В ХАМАС заявили, что получили гарантии от США и посредников о завершении войны в Газе

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посредники в лице Египта, Катара и Турции, а также администрация США предоставили палестинскому движению ХАМАС гарантии того, что военный конфликт в секторе Газа не возобновится. Об этом объявил глава движения в анклаве и лидер переговорной делегации радикалов Халиль аль-Хейя.

«Мы получили от стран-посредников и американской администрации гарантии того, что война в Газе окончательно завершена», — подчеркнул член политбюро ХАМАС. Его выступление транслировал катарский телеканал Al Jazeera.