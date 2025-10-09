Трамп считает, что Россия и Украина «довольно скоро сядут за стол переговоров»

22:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Москва и Киев намерены провести переговоры, и рассчитывает на скорое урегулирование украинского конфликта.

«Думаю, мы достигнем этого. Надеюсь, что скоро», — отметил американский лидер на встрече с финским коллегой Александером Стуббом в Белом доме, говоря об урегулировании конфликта на Украине. «Я думаю, что они довольно скоро сядут за стол переговоров», — добавил Трамп, имея в виду Россию и Украину.