Хоккеисты школы ЦСКА встретились с легендой спорта в Музее Победы

22:54

Игроки Хоккейной школы ЦСКА 2009 и 2011 годов рождения в Музее Победы на Поклонной горе встретились с почетным президентом клуба, заслуженным тренером, двукратным олимпийским чемпионом Борисом Михайловым. Встреча была было приурочена ко дню рождения знаменитого советского хоккеиста.

Михайлов рассказал молодым спортсменам о главных событиях своей спортивной карьеры и отметил, что руководство школы ЦСКА должно каждый год приходить в Музей Победы с учениками. «Мы, старшее поколение, помним, как мы росли, - отметил Михайлов. - Сейчас дети другие, их надо направлять, без патриотического воспитания ничего не получится. Молодежь отличная, но они должны всем сердцем почувствовать, благодаря чему они имеют возможность заниматься спортом, ходить в школу. Патриотическое воспитание молодёжи - один из важнейших аспектов работы нашей хоккейной школы, которая работает при поддержке «Роснефти». Данная работа ведется уже давно. Сотрудничество «Роснефти» и ЦСКА — это не только медали и кубки, это выстроенная система и философия, которые направлены на подготовку и воспитание спортсменов высокого уровня с детских лет».

Хоккеисты побывали на экскурсии по экспозициям музея и больше узнали о жизни и подвигах советских людей во время Великой Отечественной войны. «Это святое место, здесь увековечена память наших дедов и прадедов, - отметил президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович. - Ребята, которых мы сюда привели – это поколение, которое готово быть лидерами, они получат от нас эстафетную палочку и будут прославлять наш родной клуб».