Силы ПВО РФ за ночь сбили 23 украинских БПЛА
09:00 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО за ночь сбили 23 украинских БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА — над территорией Белгородской области, 10 — над акваторией Черного моря и 3 БПЛА — над территорией Брянской области», — сообщили там.
