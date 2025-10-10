0
0
210
НОВОСТИ

Силы ПВО РФ за ночь сбили 23 украинских БПЛА

09:00 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь сбили 23 украинских БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА — над территорией Белгородской области, 10 — над акваторией Черного моря и 3 БПЛА — над территорией Брянской области», — сообщили там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 10.10.2025
Шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира оцениваются в 3% — Polymarket
0
13
10:20 10.10.2025
В ГД хотят законодательно ограничить количество собак и кошек в квартире
0
58
10:05 10.10.2025
Дуров считает, что у нынешнего поколения остается все меньше времени на спасение интернета
0
104
10:00 10.10.2025
Экс-премьер Британии Сунак стал старшим советником в Microsoft
0
112
09:32 10.10.2025
Парламент Перу объявил импичмент президенту из-за роста преступности
0
162
09:20 10.10.2025
В Киеве прогремели мощные взрывы
0
199
09:05 10.10.2025
США намерены запретить авиакомпаниям КНР пересекать РФ при полете в или из США — Reuters
0
217
22:54 09.10.2025
Хоккеисты школы ЦСКА встретились с легендой спорта в Музее Победы
0
648
22:50 09.10.2025
Трамп считает, что Россия и Украина «довольно скоро сядут за стол переговоров»
0
674
22:30 09.10.2025
В ХАМАС заявили, что получили гарантии от США и посредников о завершении войны в Газе
0
640

Возврат к списку