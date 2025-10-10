Силы ПВО РФ за ночь сбили 23 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь сбили 23 украинских БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА — над территорией Белгородской области, 10 — над акваторией Черного моря и 3 БПЛА — над территорией Брянской области», — сообщили там.