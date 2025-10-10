В Киеве прогремели мощные взрывы

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощные взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило издание «Общественное. Новости».

В ночь на пятницу уже поступали сообщения о серии взрывов в украинской столице. После этого в городе наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением. Мэр столицы Виталий Кличко назвал ситуацию сложной.