Парламент Перу объявил импичмент президенту из-за роста преступности

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конгресс Перу проголосовал за объявление импичмента президенту страны Дине Болуарте из-за кризиса в сфере безопасности. Заседание транслировалось на YouTube-канале парламента.

Решение было принято единогласно. «Резолюция, отстраняющая от должности президента республики, одобрена», — огласил решение председатель Конгресса Хосе Хери, который занимает следующее место в линии преемственности власти.