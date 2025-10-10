0
НОВОСТИ

Парламент Перу объявил импичмент президенту из-за роста преступности

09:32 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конгресс Перу проголосовал за объявление импичмента президенту страны Дине Болуарте из-за кризиса в сфере безопасности. Заседание транслировалось на YouTube-канале парламента.

Решение было принято единогласно. «Резолюция, отстраняющая от должности президента республики, одобрена», — огласил решение председатель Конгресса Хосе Хери, который занимает следующее место в линии преемственности власти.

