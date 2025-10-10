0
НОВОСТИ

Экс-премьер Британии Сунак стал старшим советником в Microsoft

10:00 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Великобритании (2022-2024) Риши Сунак стал старшим советником американской корпорации Microsoft. Об этом сообщил Совещательный комитет по деловым назначениям — независимый государственный орган Соединенного Королевства, который контролирует деятельность бывших членов правительства в течение двух лет после отставки во избежание дискредитации статуса кабмина.

Отмечается, что 45-летний Сунак будет работать внештатным консультантом, а свою зарплату будет отдавать в свой благотворительный фонд The Richmond Project, который помогает детям развивать математические способности. Кроме того, он стал советником американской технологической компании Anthropic, которая разработала чатбот Claude.

В июле Сунак устроился старшим советником в американский инвестиционный банк Goldman Sachs, где он работал с 2000 по 2004 год. В январе экс-премьер стал приглашенным лектором Гуверовского института, действующего при Стэнфордском университете в Калифорнии, а также членом школы государственного управления бизнесмена Леонарда Блаватника при Оксфордском университете.

