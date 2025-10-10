Дуров считает, что у нынешнего поколения остается все меньше времени на спасение интернета
10:05 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил о нежелании праздновать свой день рождения из-за того, что у нынешнего поколения остается в запасе все меньше времени на спасение свободного интернета. Он указал на примеры ограничения обмена информацией в странах ЕС, Великобритании и Австралии.
«Мне исполняется 41 год, но праздновать не хочется. У нашего поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный для нас нашими отцами. То, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в мощный инструмент контроля», — написал он в своем телеграм-канале.
Дуров подчеркнул, что «некогда свободные» страны стали вводить «антиутопические меры», указав на введение цифровых удостоверений личности в Великобритании, онлайн-проверку возраста в Австралии, а также массовое сканирование личных переписок в странах ЕС.
«Германия преследует любого, кто осмеливается критиковать чиновников в интернете. В Великобритании тысячи людей сажают в тюрьму за твиты. Франция ведет уголовное расследование в отношении лидеров технологических компаний, защищающих свободу и неприкосновенность частной жизни», — добавил Дуров.
Он выразил мнение, что нынешнее поколение рискует стать последним свободным в истории, встав на «путь самоуничтожения» за счет отказа от свободы слова, свободного рынка, суверенитета и права на неприкосновенность частной жизни. «Так что нет, я не буду сегодня праздновать. У меня мало времени. У нас мало времени», — резюмировал Дуров.
НОВОСТИ
- 10:20 10.10.2025
- В ГД хотят законодательно ограничить количество собак и кошек в квартире
- 10:00 10.10.2025
- Экс-премьер Британии Сунак стал старшим советником в Microsoft
- 09:32 10.10.2025
- Парламент Перу объявил импичмент президенту из-за роста преступности
- 09:20 10.10.2025
- В Киеве прогремели мощные взрывы
- 09:05 10.10.2025
- США намерены запретить авиакомпаниям КНР пересекать РФ при полете в или из США — Reuters
- 09:00 10.10.2025
- Силы ПВО РФ за ночь сбили 23 украинских БПЛА
- 22:54 09.10.2025
- Хоккеисты школы ЦСКА встретились с легендой спорта в Музее Победы
- 22:50 09.10.2025
- Трамп считает, что Россия и Украина «довольно скоро сядут за стол переговоров»
- 22:30 09.10.2025
- В ХАМАС заявили, что получили гарантии от США и посредников о завершении войны в Газе
- 22:15 09.10.2025
- Новак заявил, что прорабатывается ряд мер, направленных на оздоровление топливного рынка в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать