В ГД хотят законодательно ограничить количество собак и кошек в квартире
10:20 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, вводящий ограничение на количество проживающих в квартире собак и кошек. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.
Изменения предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно законопроекту, на каждые 18 кв. м квартиры допускается проживание не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки. Временное превышение данных норм будет возможно при рождении потомства до достижения детенышами возраста 6 месяцев. Эти ограничения предлагается не распространять на собак-проводников.
Как отмечается в пояснительной записке, действующие нормы допускают содержание в жилых помещениях неограниченного количества домашних животных. «На практике подобная ситуация приводит к многочисленным случаям, когда в обычных квартирах содержится 15-20 и более кошек или собак, что влечет за собой нарушение санитарно-эпидемиологических требований и создание антисанитарных условий», — говорится в документе.
НОВОСТИ
- 10:05 10.10.2025
- Дуров считает, что у нынешнего поколения остается все меньше времени на спасение интернета
- 10:00 10.10.2025
- Экс-премьер Британии Сунак стал старшим советником в Microsoft
- 09:32 10.10.2025
- Парламент Перу объявил импичмент президенту из-за роста преступности
- 09:20 10.10.2025
- В Киеве прогремели мощные взрывы
- 09:05 10.10.2025
- США намерены запретить авиакомпаниям КНР пересекать РФ при полете в или из США — Reuters
- 09:00 10.10.2025
- Силы ПВО РФ за ночь сбили 23 украинских БПЛА
- 22:54 09.10.2025
- Хоккеисты школы ЦСКА встретились с легендой спорта в Музее Победы
- 22:50 09.10.2025
- Трамп считает, что Россия и Украина «довольно скоро сядут за стол переговоров»
- 22:30 09.10.2025
- В ХАМАС заявили, что получили гарантии от США и посредников о завершении войны в Газе
- 22:15 09.10.2025
- Новак заявил, что прорабатывается ряд мер, направленных на оздоровление топливного рынка в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать