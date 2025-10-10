Шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира оцениваются в 3% — Polymarket

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вероятность того, что президент США Дональд Трамп получит Нобелевскую премию мира, составляет 3%. Об этом свидетельствуют данные букмекерского агентства Polymarket на 08:10 мск.

По его данным, шансы генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, а также гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF) оцениваются в 1%. Сам Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает премии, и утверждал, что «положил конец» многим войнам.

Бывший глава Норвежского института исследований проблем мира Хенрик Урдаль, который каждый год составляет список возможных претендентов, еще в январе посчитал вероятным, что в этом году награда будет присуждена Центрам экстренного реагирования Судана (Sudan’s Emergency Response Rooms). По сведениям Polymarket, вероятность их победы составляет 18%.