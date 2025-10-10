РФ поддержала бы Нобелевскую премию мира для Трампа — Ушаков
11:00 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия, если бы ее мнение было учтено, поддержала бы решение вручить Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков телеграм-каналу «Юнашев Live».
«Я думаю, да, наверное, поддержала бы, если бы нас спросили», — ответил дипломат на вопрос репортера.
