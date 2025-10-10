0
0
167
НОВОСТИ

РФ поддержала бы Нобелевскую премию мира для Трампа — Ушаков

11:00 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия, если бы ее мнение было учтено, поддержала бы решение вручить Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков телеграм-каналу «Юнашев Live».

«Я думаю, да, наверное, поддержала бы, если бы нас спросили», — ответил дипломат на вопрос репортера.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
12314
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
12657
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
11951
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
12282
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
12276
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
12271
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
12117
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
12318
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
12188
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
11996

Возврат к списку