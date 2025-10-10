0
0
154
НОВОСТИ

Половина поляков считает помощь беженцам с Украины чрезмерной — опрос

11:05 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Половина польских граждан считает помощь, оказываемую в Польше беженцам с Украины, чрезмерной, а пособия — слишком высокими. Об этом свидетельствует опрос, проведенный исследовательским центром CBOS (Centrum Badania Opinii Spolecznej).

По этим данным, такой точки зрения придерживаются 50% опрошенных. При этом 8% из них считают, что украинским беженцам вообще не следует платить никаких пособий.

За продолжение помощи украинским беженцам в нынешнем объеме выступают 46% респондентов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
12314
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
12657
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
11951
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
12282
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
12276
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
12271
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
12117
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
12318
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
12188
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
11996

Возврат к списку