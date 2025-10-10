Половина поляков считает помощь беженцам с Украины чрезмерной — опрос

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Половина польских граждан считает помощь, оказываемую в Польше беженцам с Украины, чрезмерной, а пособия — слишком высокими. Об этом свидетельствует опрос, проведенный исследовательским центром CBOS (Centrum Badania Opinii Spolecznej).

По этим данным, такой точки зрения придерживаются 50% опрошенных. При этом 8% из них считают, что украинским беженцам вообще не следует платить никаких пособий.

За продолжение помощи украинским беженцам в нынешнем объеме выступают 46% респондентов.