Зеленский после взрывов сообщил об отключении света в восьми областях Украины

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объекты критической инфраструктуры повреждены после взрывов на Украине, в восьми областях страны и в Киеве фиксируют отключения электроэнергии. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

По его словам, отключения света наблюдаются в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. «В Киеве бригады работают над восстановлением электроснабжения и водоснабжения», — добавил он в своем телеграм-канале. Кроме того, отключения фиксируют в подконтрольной Киеву части ДНР.

В ночь на пятницу на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу, поступали сообщения о взрывах в разных городах. Зеленский не уточнил количество и расположение поврежденных объектов критической инфраструктуры, но отметил, что на многих из них еще продолжается ликвидация последствий.