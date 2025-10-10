Переговорные позиции Украины каждый день становятся хуже — Песков
11:32 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговорные позиции украинской стороны ухудшаются с каждым днем, однако в Киеве не отдают себе в этом отчет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«К нашему сожалению, киевский режим не отдает себе отчет в том, что с каждым днем переговорные позиции ухудшаются у них», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
