НОВОСТИ

Переговорные позиции Украины каждый день становятся хуже — Песков

11:32 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговорные позиции украинской стороны ухудшаются с каждым днем, однако в Киеве не отдают себе в этом отчет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«К нашему сожалению, киевский режим не отдает себе отчет в том, что с каждым днем переговорные позиции ухудшаются у них», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

