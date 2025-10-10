Собянин: Более 400 тыс. услуг оказано Единым центром поддержки участников СВО
11:47 10.10.2025
Участникам специальной военной операции и близким в московском Едином центре поддержки оказали уже более 400 тыс. услуг. По словам мэра Сергея Собянина, в центре, расположенном по адресу Береговой проезд 8 стр. 2, помогают адаптироваться и социализироваться бывшим военнослужащим и решают все возникающие у членов семей бойцов вопросы.
Например, там оказывают юридическую помощь, помогают решить вопросы реабилитации и протезирования, обеспечения техническими средствами реабилитации, а также адаптации жилых помещений. Кроме того, в центре выдают направления на диспансеризацию, психологическую поддержку, организуют обучение и помогают в трудоустройстве. Кроме того, в центре проводятся занятия адаптивным спортом и культурные собятия.
Детям военнослужащих обеспечивают внеочередное зачисление в детские сады, предоставление бесплатного питания и освобождение от оплаты продленки в школах, а также упрощенный порядок выплат. С 2023 года уже более 1600 подростков из семей участников СВО получили первый опыт работы в летнем профориентационном проекте «Стажировки».
НОВОСТИ
- 12:05 10.10.2025
- Задержанный в Крыму за госизмену передавал данные о ПВО, кораблях и технике
- 12:00 10.10.2025
- Большинство жителей Швейцарии хотят отмены сделки с США о закупке истребителей — опрос
- 11:32 10.10.2025
- Переговорные позиции Украины каждый день становятся хуже — Песков
- 11:20 10.10.2025
- Зеленский после взрывов сообщил об отключении света в восьми областях Украины
- 11:05 10.10.2025
- Половина поляков считает помощь беженцам с Украины чрезмерной — опрос
- 11:00 10.10.2025
- РФ поддержала бы Нобелевскую премию мира для Трампа — Ушаков
- 10:32 10.10.2025
- Шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира оцениваются в 3% — Polymarket
- 10:20 10.10.2025
- В ГД хотят законодательно ограничить количество собак и кошек в квартире
- 10:05 10.10.2025
- Дуров считает, что у нынешнего поколения остается все меньше времени на спасение интернета
- 10:00 10.10.2025
- Экс-премьер Британии Сунак стал старшим советником в Microsoft
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать