Собянин: Более 400 тыс. услуг оказано Единым центром поддержки участников СВО

11:47 10.10.2025

Участникам специальной военной операции и близким в московском Едином центре поддержки оказали уже более 400 тыс. услуг. По словам мэра Сергея Собянина, в центре, расположенном по адресу Береговой проезд 8 стр. 2, помогают адаптироваться и социализироваться бывшим военнослужащим и решают все возникающие у членов семей бойцов вопросы.

Например, там оказывают юридическую помощь, помогают решить вопросы реабилитации и протезирования, обеспечения техническими средствами реабилитации, а также адаптации жилых помещений. Кроме того, в центре выдают направления на диспансеризацию, психологическую поддержку, организуют обучение и помогают в трудоустройстве. Кроме того, в центре проводятся занятия адаптивным спортом и культурные собятия.

Детям военнослужащих обеспечивают внеочередное зачисление в детские сады, предоставление бесплатного питания и освобождение от оплаты продленки в школах, а также упрощенный порядок выплат. С 2023 года уже более 1600 подростков из семей участников СВО получили первый опыт работы в летнем профориентационном проекте «Стажировки».

