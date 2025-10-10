МУС отклонил ходатайство об освобождении экс-президента Филиппин Дутерте

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный уголовный суд (МУС) отклонил ходатайство защиты бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте о его временном освобождении, сославшись на «риск побега». Об этом говорится в решении инстанции.

«Суд полагает, что в силу риска побега Дутерте его содержание под стражей необходимо для обеспечения его присутствия на судебных разбирательствах», — отмечается в документе. МУС также отверг доводы защиты о состоянии здоровья бывшего филиппинского лидера, указав, что, «исходя из медицинских заключений, его физическое состояние не исключает риск побега».