Нетаньяху заверил, что ХАМАС будет разоружен, а Газа — демилитаризована
15:00 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль готовится к реализации следующих этапов плана президента США Дональда Трампа, в рамках которых палестинское радикальное движение ХАМАС будет разоружено, а сектор Газа — демилитаризован. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе обращения к нации, которое транслировали основные израильские телеканалы.
«Мы окружаем ХАМАС со всех сторон, готовясь к следующим этапам плана [Трампа], в рамках которых ХАМАС будет разоружен, а Газа будет демилитаризована», — сказал Нетаньяху.
«Если это (разоружение ХАМАС и демилитаризация Газы — прим. ТАСС) будет достигнуто легким путем — пусть будет так. Если нет — мы добьемся до этого трудным путем», — заверил израильский премьер.
