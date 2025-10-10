0
Нетаньяху заверил, что ХАМАС будет разоружен, а Газа — демилитаризована

15:00 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль готовится к реализации следующих этапов плана президента США Дональда Трампа, в рамках которых палестинское радикальное движение ХАМАС будет разоружено, а сектор Газа — демилитаризован. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе обращения к нации, которое транслировали основные израильские телеканалы.

«Мы окружаем ХАМАС со всех сторон, готовясь к следующим этапам плана [Трампа], в рамках которых ХАМАС будет разоружен, а Газа будет демилитаризована», — сказал Нетаньяху.

«Если это (разоружение ХАМАС и демилитаризация Газы — прим. ТАСС) будет достигнуто легким путем — пусть будет так. Если нет — мы добьемся до этого трудным путем», — заверил израильский премьер.

