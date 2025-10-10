На курорте «Манжерок» открылась метеостанция
17:14 10.10.2025
|Фото пресс-службы курорта «Манжерок»
Метеостанция осуществляет круглосуточный мониторинг, фиксируя ключевые метеорологические параметры каждые 10 секунд. Она измеряет температуру воздуха, влажность, атмосферное давление, скорость и направление ветра, а также вид и интенсивность осадков. Эти данные необходимы для эффективной работы курорта. Например, информация о температуре и влажности помогает команде, отвечающей за горную инфраструктуру, скорректировать работу системы оснежения и службы трасс.
«Собственная метеостанция — это еще один шаг к безопасности наших гостей. Сегодня на курорте установлена современная финская метеостанция, работающая в автоматическом режиме. Это переводит управление курортом на качественно новый уровень. Мы стремимся создать комфортные условия для отдыха, и уверены, что новые технологии помогут нам в этом», — отметил генеральный директор курорта Владимир Щербинин.
Метеостанция также позволит курорту вести собственную базу статистических наблюдений. Анализ погодных условий в течение года и сравнение данных по сезонам помогут оценить прошлые сезоны. Этот архив станет надежным документом для фиксации экстремальных погодных явлений.
Одним из практических применений технологии является информирование гостей. В настоящее время работает телеграм-бот, который транслирует актуальные погодные условия. В ближайшей перспективе данные о температуре, силе ветра и видимости будут отображаться на информационных табло в зонах посадки на канатные дороги и в мобильном приложении курорта, что позволит отдыхающим объективно оценить условия перед подъемом и правильно подобрать экипировку, чтобы избежать дискомфорта.
Метеостанция курорта «Манжерок» станет полезным инструментом не только для туристов, но и для местных фермеров, ученых и исследователей, которые смогут использовать данные для анализа климатических изменений в регионе в целом.
НОВОСТИ
- 18:00 10.10.2025
- Хегсет ведет в Пентагоне беспрецедентную войну с прессой — NYT
- 17:32 10.10.2025
- Военные РФ сегодня защищают то, что создал Петр I и его последователи — Путин
- 17:12 10.10.2025
- Польша не собирается сбивать ракеты над Украиной без согласия НАТО — МИД
- 17:00 10.10.2025
- В Эфиопию 40% товаров поступают из стран БРИКС — посол
- 16:32 10.10.2025
- Путин надеется, что плохая страница в отношениях с Азербайджаном перевернута
- 16:12 10.10.2025
- Путин анонсировал появление у РФ нового оружия, испытания идут успешно
- 16:00 10.10.2025
- Ответом РФ на ракеты Tomahawk будет усиление системы ПВО — Путин
- 15:32 10.10.2025
- Нобелевский комитет доказал, что политика для него важнее мира — Белый дом
- 15:12 10.10.2025
- Британия и Украина планируют начать совместное производство БПЛА-перехватчиков — агентство
- 15:00 10.10.2025
- Нетаньяху заверил, что ХАМАС будет разоружен, а Газа — демилитаризована
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать