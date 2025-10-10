0
НОВОСТИ

На Кубани обрушилась стена психоневрологического интерната, пострадал один человек

18:40 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стена корпуса психоневрологического интерната частично обрушилась в Курганинском районе Краснодарского края, пострадал один человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

«По предварительным данным, сегодня днем в одном из корпусов Константиновского психоневрологического интерната, расположенного в станице Константиновской Курганинского района, произошло частичное обрушение стены. В результате произошедшего 62-летняя женщина получила повреждения. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении ведомства.

