Средства Нобелевской премии мира тратятся на спонсирование революций — Володин
19:20 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нобелевская премия мира тратится на финансирование политических марионеток, ее средства идут на спонсирование оппозиций и революций. На это указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Так он прокомментировал присуждение награды лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо.
«Нобелевская премия мира превратилась в политическую разменную монету. Средства ученого и изобретателя тратят не по назначению, а для спонсирования оппозиций и революций. Используя авторитет некогда престижной награды, по сути с помощью нее кукловоды финансируют своих политических марионеток», — написал Володин в своем канале в Max.
