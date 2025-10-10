0
Средства Нобелевской премии мира тратятся на спонсирование революций — Володин

19:20 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевская премия мира тратится на финансирование политических марионеток, ее средства идут на спонсирование оппозиций и революций. На это указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Так он прокомментировал присуждение награды лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо.

«Нобелевская премия мира превратилась в политическую разменную монету. Средства ученого и изобретателя тратят не по назначению, а для спонсирования оппозиций и революций. Используя авторитет некогда престижной награды, по сути с помощью нее кукловоды финансируют своих политических марионеток», — написал Володин в своем канале в Max.

