Киевская «власть» сбежала с правобережья Херсонщины в Николаев — Сальдо

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевская «власть» покинула правобережье Херсонской области, скрылась в Николаеве и не эвакуирует мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Киевская „власть“ фактически покинула регион, скрываясь в Николаеве, и эвакуацией жителей не занимается», — написал он в своем телеграм-канале.