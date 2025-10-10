0
КНДР и другие друзья остаются с РФ, а смысл G7 — неясен, заявил Медведев

21:20 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Значение G7 сегодня неясно, зато в списке друзей России все стабильно, в нем по-прежнему есть Корейская Народно-Демократическая Республика. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия», замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В ходе беседы с журналистами, отвечая на вопрос ТАСС об итогах визита в КНДР, политик поделился воспоминаниями о своей поездке в КНДР в 2000 году в составе делегации президента РФ Владимира Путина. «Ну а следующей точкой маршрута [после КНДР] была Окинава. Ну вот, собственно, этим все сказано. Наши друзья остаются прежними. Среди них дружественная нам Корейская Народно-Демократическая Республика. Ее народ, ее руководитель, товарищ Ким Чен Ын», — указал Медведев.

«А вот той „восьмерки“ больше нет. Осталось какая-то „семерка“. Значение ее не ясно. А страны, которые составляют эту „семерку“, относятся к России враждебно», — подчеркнул он.

