Нобелевский институт расследует утечку имени лауреата премии мира — FT

22:00 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвежский нобелевский институт расследует возможную утечку имени лауреата премии мира. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По ее информации, причиной стало резкое увеличение онлайн-ставок в пользу оппозиционного экс-депутата венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо всего за несколько часов до объявления ее лауреатом 2025 года. Нобелевский институт подтвердил сообщения норвежских СМИ о том, что он принялся за расследование этого вопроса.

Отмечается, что коэффициент Мачадо на одном из крупнейших в мире рынков прогнозов Polymarket за день до объявления результатов составлял 3,7%, но всего за несколько минут подскочил до 31,5%. FT также указывает, что ни СМИ, ни эксперты не считали Мачадо «фавориткой» на получение премии до момента оглашения победителя.

На Нобелевскую премию мира 2025 года были номинированы 338 кандидатов — 244 физических лиц и 94 организации. Среди них, как сообщали СМИ, президент США Дональд Трамп, шведская активистка Грета Тунберг, Всемирная организация здравоохранения, генсек ООН Антониу Гутерриш.

Церемония вручения премии пройдет в Осло 10 декабря — в годовщину смерти Нобеля. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году составит 11 млн крон ($1,17 млн).

