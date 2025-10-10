0
НОВОСТИ

Мелания Трамп помогла российской девочке вернуться с Украины домой — Дмитриев

22:40 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая леди США Мелания Трамп помогла российской девочке вернутся с Украины домой. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«В рамках своей огромной гуманитарной деятельности Мелания Трамп также помогла одной российской девочке вернуться с Украины и воссоединиться со своей семьей» — написал он в своем посте в X.

Ранее Трамп заявила, что Россия и Соединенные Штаты обеспечили за минувшие сутки воссоединение с родителями восьми детей с Украины, которые были разлучены с семьями из-за боевых действий.

