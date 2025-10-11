0
0
151
НОВОСТИ

За ночь над регионами России сбиты 42 украинских БПЛА

08:30 11.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 42 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 10 октября текущего года до 07:00 мск 11 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 19 БПЛА над территорией Волгоградской области, 15 БПЛА над территорией Ростовской области, 3 БПЛА над территорией Ульяновской области, по 2 БПЛА над территориями Воронежской области и Республики Башкортостан и 1 БПЛА над территорией Саратовской области», — говорится в сообщении.

