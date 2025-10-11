0
0
154
НОВОСТИ

Премьер-министром Франции повторно назначен Себастьен Лекорню

08:40 11.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню премьер-министром Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 11.10.2025
В субботу на юг России обрушатся сильные дожди — Вильфанд
0
0
09:00 11.10.2025
США с 1 ноября увеличат пошлины против КНР на 100%, примут меры контроля экспорта — Трамп
0
92
08:50 11.10.2025
Британия, Франция и ФРГ работают над экспроприацией активов РФ
0
113
08:30 11.10.2025
За ночь над регионами России сбиты 42 украинских БПЛА
0
151
22:40 10.10.2025
Мелания Трамп помогла российской девочке вернуться с Украины домой — Дмитриев
0
677
22:00 10.10.2025
Нобелевский институт расследует утечку имени лауреата премии мира — FT
0
829
21:20 10.10.2025
КНДР и другие друзья остаются с РФ, а смысл G7 — неясен, заявил Медведев
0
714
20:40 10.10.2025
Telegram и WhatsApp* становятся инструментом западных спецслужб — Сноуден
0
930
20:00 10.10.2025
Киевская «власть» сбежала с правобережья Херсонщины в Николаев — Сальдо
0
912
19:20 10.10.2025
Средства Нобелевской премии мира тратятся на спонсирование революций — Володин
0
743

Возврат к списку