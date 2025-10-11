Премьер-министром Франции повторно назначен Себастьен Лекорню

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню премьер-министром Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.