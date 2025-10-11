0
НОВОСТИ

Британия, Франция и ФРГ работают над экспроприацией активов РФ

08:50 11.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания, Франция и ФРГ совместно работают над вопросом возможной экспроприации суверенных активов РФ. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, распространенном по итогам его телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

«Рассказывая о своих переговорах с лидерами Франции и ФРГ сегодня утром, премьер-министр заявил, что все три страны едины в своем желании добиться прогресса по полноценному использованию замороженных российских суверенных активов для прекращения войны и обеспечения справедливого и длительного мира на Украине», — сказано в нем.

В заявлении отмечается, что президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Стармер договорились усилить санкционное давление на Россию. «В предстоящие дни и недели новые санкции также окажут давление на Россию», — говорится в нем.

