США с 1 ноября увеличат пошлины против КНР на 100%, примут меры контроля экспорта — Трамп

09:00 11.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее увеличит на 100% размер таможенных пошлин в отношении Китая, а также введет меры экспортного контроля. Соответствующую публикацию он разместил в пятницу в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, «только что стало известно, что Китай занял исключительно агрессивную позицию», сообщив о том, что с 1 ноября «введет меры экспортного контроля на практически всю производимую им продукцию». По мнению главы американской администрации, это является частью «разработанного годы тому назад плана».

США, по словам Трампа, в ответ на это с 1 ноября или ранее, в зависимости от действий Пекина, «увеличат на 100% любые действующие в отношении Китая пошлины», а также «введут меры экспортного контроля на все критическое программное обеспечение».

