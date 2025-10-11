0
0
0
НОВОСТИ

В субботу на юг России обрушатся сильные дожди — Вильфанд

09:30 11.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильные дожди и усиление ветра ожидаются на юге России в субботу, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень значительные негативные последствия той погоды, которую принято называть непогодой, отмечаются на юге Европейской России. Там циклон привел к тому, что 9 числа сильные осадки прошли на Черноморском побережье и вообще и в других районах Краснодарского края. В субботу на юге России ожидается очень сложная погода с сильными дождями с усилением ветра до 25 метров в секунду, а также с существенным повышением уровня рек в горах. Это и притоки Кубани, и водотоки, которые непосредственно впадают в Черное море», — рассказал он.

Тот же циклон вызовет еще негативные последствия в республиках Северного Кавказа. «Это и Карачаево-Черкесия, и Кабардино-Балкария, Ингушетия — везде сильные осадки, усиление ветра. Понижается и температура воды: в Анапе, Сочи, Геленджике уже 20 градусов, а температура воздуха 17-18. То есть бархатный сезон закончился», — добавил он.

На европейской территории России начиная со следующей недели температура будет около и на 1 градус ниже нормы. «Это близко к норме, но все уже, теплый период закончился», — заключил Вильфанд.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 11.10.2025
США с 1 ноября увеличат пошлины против КНР на 100%, примут меры контроля экспорта — Трамп
0
92
08:50 11.10.2025
Британия, Франция и ФРГ работают над экспроприацией активов РФ
0
113
08:40 11.10.2025
Премьер-министром Франции повторно назначен Себастьен Лекорню
0
154
08:30 11.10.2025
За ночь над регионами России сбиты 42 украинских БПЛА
0
151
22:40 10.10.2025
Мелания Трамп помогла российской девочке вернуться с Украины домой — Дмитриев
0
677
22:00 10.10.2025
Нобелевский институт расследует утечку имени лауреата премии мира — FT
0
829
21:20 10.10.2025
КНДР и другие друзья остаются с РФ, а смысл G7 — неясен, заявил Медведев
0
714
20:40 10.10.2025
Telegram и WhatsApp* становятся инструментом западных спецслужб — Сноуден
0
930
20:00 10.10.2025
Киевская «власть» сбежала с правобережья Херсонщины в Николаев — Сальдо
0
912
19:20 10.10.2025
Средства Нобелевской премии мира тратятся на спонсирование революций — Володин
0
743

Возврат к списку