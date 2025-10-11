В субботу на юг России обрушатся сильные дожди — Вильфанд

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильные дожди и усиление ветра ожидаются на юге России в субботу, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень значительные негативные последствия той погоды, которую принято называть непогодой, отмечаются на юге Европейской России. Там циклон привел к тому, что 9 числа сильные осадки прошли на Черноморском побережье и вообще и в других районах Краснодарского края. В субботу на юге России ожидается очень сложная погода с сильными дождями с усилением ветра до 25 метров в секунду, а также с существенным повышением уровня рек в горах. Это и притоки Кубани, и водотоки, которые непосредственно впадают в Черное море», — рассказал он.

Тот же циклон вызовет еще негативные последствия в республиках Северного Кавказа. «Это и Карачаево-Черкесия, и Кабардино-Балкария, Ингушетия — везде сильные осадки, усиление ветра. Понижается и температура воды: в Анапе, Сочи, Геленджике уже 20 градусов, а температура воздуха 17-18. То есть бархатный сезон закончился», — добавил он.

На европейской территории России начиная со следующей недели температура будет около и на 1 градус ниже нормы. «Это близко к норме, но все уже, теплый период закончился», — заключил Вильфанд.