В субботу на юг России обрушатся сильные дожди — Вильфанд
09:30 11.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сильные дожди и усиление ветра ожидаются на юге России в субботу, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Очень значительные негативные последствия той погоды, которую принято называть непогодой, отмечаются на юге Европейской России. Там циклон привел к тому, что 9 числа сильные осадки прошли на Черноморском побережье и вообще и в других районах Краснодарского края. В субботу на юге России ожидается очень сложная погода с сильными дождями с усилением ветра до 25 метров в секунду, а также с существенным повышением уровня рек в горах. Это и притоки Кубани, и водотоки, которые непосредственно впадают в Черное море», — рассказал он.
Тот же циклон вызовет еще негативные последствия в республиках Северного Кавказа. «Это и Карачаево-Черкесия, и Кабардино-Балкария, Ингушетия — везде сильные осадки, усиление ветра. Понижается и температура воды: в Анапе, Сочи, Геленджике уже 20 градусов, а температура воздуха 17-18. То есть бархатный сезон закончился», — добавил он.
На европейской территории России начиная со следующей недели температура будет около и на 1 градус ниже нормы. «Это близко к норме, но все уже, теплый период закончился», — заключил Вильфанд.
НОВОСТИ
- 09:00 11.10.2025
- США с 1 ноября увеличат пошлины против КНР на 100%, примут меры контроля экспорта — Трамп
- 08:50 11.10.2025
- Британия, Франция и ФРГ работают над экспроприацией активов РФ
- 08:40 11.10.2025
- Премьер-министром Франции повторно назначен Себастьен Лекорню
- 08:30 11.10.2025
- За ночь над регионами России сбиты 42 украинских БПЛА
- 22:40 10.10.2025
- Мелания Трамп помогла российской девочке вернуться с Украины домой — Дмитриев
- 22:00 10.10.2025
- Нобелевский институт расследует утечку имени лауреата премии мира — FT
- 21:20 10.10.2025
- КНДР и другие друзья остаются с РФ, а смысл G7 — неясен, заявил Медведев
- 20:40 10.10.2025
- Telegram и WhatsApp* становятся инструментом западных спецслужб — Сноуден
- 20:00 10.10.2025
- Киевская «власть» сбежала с правобережья Херсонщины в Николаев — Сальдо
- 19:20 10.10.2025
- Средства Нобелевской премии мира тратятся на спонсирование революций — Володин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать