США хотят превратить Венесуэлу в колонию — постпред при ООН

10:00 11.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США хотят сделать из Венесуэлы колонию и могут предпринять действия для этого уже в текущем году. Об этом заявил постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада.

«Мы полагаем, они думают о том, чтобы предпринять что-нибудь уже в этому году. <…> Но это никак не связано с наркотиками. Они собираются устроить вторжение. Они хотят отобрать нашу страну и превратить ее в колонию», — сказал венесуэльский дипломат журналистам.

