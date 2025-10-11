Президент Кубы назвал решение о присуждении Нобелевской премии мира Мачадо позорным

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал решение о присуждении Нобелевской премии мира Корине Мачадо позорным и отметил «беспрецедентный масштаб политизации и предвзятости» Нобелевского комитета.

«Позорно, что эта премия в 2025 году присуждена человеку, который подстрекает к военному вмешательству на своей родине, а в последние годы и к уличным протестам, в ходе которых людей сжигали заживо», — написал Диас-Канель на своей странице в соцсети X. «Политизация, предвзятость и дискредитация норвежского Нобелевского комитета мира достигли беспрецедентных масштабов», — подчеркнул он.

В пятницу норвежский Нобелевский комитет сообщил, что Нобелевская премия мира в этом году будет присуждена оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо.